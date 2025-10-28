Il quotidiano torna sugli errori arbitrali dell'ultimo turno di campionato: oggi l'appuntamento con le spiegazioni nella trasmissione di DAZN

Daniele Vitiello Redattore/inviato 28 ottobre - 13:00

L'ultimo weekend di campionato ha deluso profondamente dal punto di vista arbitrale. Napoli-Inter, ma non solo. Sono diversi gli errori commessi dagli uomini designati da Gianluca Rocchi. Oggi ci sarà modo di entrare nel merito di alcune questioni, come ricorda anche Repubblica. Si legge infatti sul quotidiano:

"Oggi dalle 15, nella trasmissione Open Var sull'app di Dazn, il designatore arbitrale proverà a rendere conto dei troppi errori che hanno fatto infuriare dirigenti e tifosi di mezzo campionato. In tv saranno analizzati gli episodi più controversi di quattro partite: Milan-Pisa, affidata al giovane Zufferli, e tre gare dirette invece da fischietti esperti come Napoli-Inter, Fiorentina-Bologna (di cui saranno mostrate due diverse clip) e Lazio-Juventus.

Se la notte passata non avrà portato diverso consiglio, è probabile che i dirigenti arbitrali difenderanno — almeno pubblicamente — direttori e collaboratori delle gare di Milano e Firenze. Ma le designazioni per la 9ª giornata sembrano già presentare un conto ai "colpevoli" degli errori più gravi. Resteranno fuori in cinque in questo turno infrasettimanale: arbitro, guardalinee e Var di Napoli-Inter (l'assistente Bindoni fermato un mese), ma anche Colombo e Meraviglia, arbitro e Var di Lazio-Juve. Per capire il perché bisogna analizzare i singoli casi".