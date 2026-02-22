Ormai ha il sapore di una sentenza. Quando Federico Dimarco si presenta sulla bandierina, così come Calhanoglu, gli avversari tremano e i tifosi dell'Inter già stringono i pugni. I nerazzurri hanno costruito una fortuna da quel tipo di situazione, come sottolinea anche il Corriere dello Sport di oggi:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa CdS – Inter, col Bodo si può ricorrere all’arma micidiale nerazzurra
news
CdS – Inter, col Bodo si può ricorrere all’arma micidiale nerazzurra
La sottolineatura dal quotidiano su quello che è diventato di recente un vero marchio di fabbrica per la squadra di Chivu
"In caso di bisogno, si potrà sempre ricorrere all’arma probabilmente più micidiale dell’Inter. Ovvero i calci d’angolo. Delle 62 reti in campionato, infatti, ben 15 sono arrivate direttamente o sugli sviluppi di un corner. È il vantaggio di avere specialisti come Dimarco (e Calhanoglu) nel calciare dalla bandierina, ma anche elementi particolarmente capaci nel gioco aereo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA