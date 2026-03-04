Fabrizio Biasin, su X, ha commentato la vicenda: "Bastoni è stato protagonista in negativo in una partita simbolo del calcio italiano, divenuta giocoforza caso mediatico. E per questo viene fischiato. Il resto è ipocrisia. Se si trattasse esclusivamente di una questione morale o di calciatori che sbagliano, beh, allora per coerenza qualunque partita dovrebbe trasformarsi in un concerto di fischi".