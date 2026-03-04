FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Biasin: “Bastoni fischiato per un episodio diventato caso mediatico. Il resto è ipocrisia”

ultimora

Biasin: “Bastoni fischiato per un episodio diventato caso mediatico. Il resto è ipocrisia”

Biasin: “Bastoni fischiato per un episodio diventato caso mediatico. Il resto è ipocrisia” - immagine 1
Continua a far discutere l'accoglienza che viene ora riservata al difensore dell'Inter in ogni stadio d'Italia
Fabio Alampi Redattore 

Continua a far discutere l'accoglienza che viene ora riservata ad Alessandro Bastoni in ogni stadio d'Italia dopo l'episodio avvenuto durante la partita di campionato contro la Juventus, in cui causò l'espulsione di Kalulu accentuando un leggerissimo contatto: il difensore dell'Inter anche ieri, in occasione della semifinale di andata di Coppa Italia contro il Como, è stato sonoramente fischiato ad ogni tocco di palla.

Biasin: “Bastoni fischiato per un episodio diventato caso mediatico. Il resto è ipocrisia”- immagine 2
Getty Images

Fabrizio Biasin, su X, ha commentato la vicenda: "Bastoni è stato protagonista in negativo in una partita simbolo del calcio italiano, divenuta giocoforza caso mediatico. E per questo viene fischiato. Il resto è ipocrisia. Se si trattasse esclusivamente di una questione morale o di calciatori che sbagliano, beh, allora per coerenza qualunque partita dovrebbe trasformarsi in un concerto di fischi".

Leggi anche
Inter, vittoria in tribunale contro IC Markets: respinta la richiesta di risarcimento
Inter-Betsson.sport: accordo isolato o apripista per nuove opportunità commerciali in Serie A?

© RIPRODUZIONE RISERVATA