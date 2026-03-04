Continua a far discutere l'accoglienza che viene ora riservata ad Alessandro Bastoni in ogni stadio d'Italia dopo l'episodio avvenuto durante la partita di campionato contro la Juventus, in cui causò l'espulsione di Kalulu accentuando un leggerissimo contatto: il difensore dell'Inter anche ieri, in occasione della semifinale di andata di Coppa Italia contro il Como, è stato sonoramente fischiato ad ogni tocco di palla.
Continua a far discutere l'accoglienza che viene ora riservata al difensore dell'Inter in ogni stadio d'Italia
Fabrizio Biasin, su X, ha commentato la vicenda: "Bastoni è stato protagonista in negativo in una partita simbolo del calcio italiano, divenuta giocoforza caso mediatico. E per questo viene fischiato. Il resto è ipocrisia. Se si trattasse esclusivamente di una questione morale o di calciatori che sbagliano, beh, allora per coerenza qualunque partita dovrebbe trasformarsi in un concerto di fischi".
