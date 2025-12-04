FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa GdS – La Coppa dei fratelli Esposito. Diouf titolare aggiunto, pressione doppia per Chivu

news

GdS – La Coppa dei fratelli Esposito. Diouf titolare aggiunto, pressione doppia per Chivu

GdS – La Coppa dei fratelli Esposito. Diouf titolare aggiunto, pressione doppia per Chivu - immagine 1
Nella serata di ieri di Coppa Italia in gol sia Sebastiano Esposito con la maglia del Cagliari che Pio, alla prima rete in maglia Inter a San Siro
Andrea Della Sala Redattore 

Nella serata di ieri di Coppa Italia in gol sia Sebastiano Esposito con la maglia del Cagliari che Pio, alla prima rete in maglia Inter a San Siro.

GdS – La Coppa dei fratelli Esposito. Diouf titolare aggiunto, pressione doppia per Chivu- immagine 2
Getty Images

"La Coppa Italia dei fratelli Esposito, e pazienza se il gol segnato con freddezza e il rigore trasformato benissimo non sono bastati a Sebastiano e al Cagliari per eliminare il Napoli. Brilla la rete di Pio dell’Inter, il superbo destro dalla distanza contro il Venezia, una sassata terribile, a confermare il potenziale del ragazzo, la grande speranza (nero)azzurra. Chissà che un giorno la Nazionale non riunisca gli “Esposito brothers”. Anche Sebastiano, più “vecchio” di tre anni, 23 contro 20, è un attaccante con margini di crescita. Pio è un centravanti potente, Sebastiano una seconda punta di piede: riunirli non sarebbe un’eresia. I fratelli del gol", scrive La Gazzetta dello Sport.

GdS – La Coppa dei fratelli Esposito. Diouf titolare aggiunto, pressione doppia per Chivu- immagine 3
Getty Images

"Troppo morbido l’avversario per trarre conclusioni definitive, però qualcosa si è visto. Diouf, al di là del gol, ha confermato di avere spessore tecnico, atletico e caratteriale, e può proporsi come titolare aggiunto. Il centrocampo dell’Inter è scolpito nella pietra da anni, con il trio Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan, ma tutto cambia, e Diouf, se confermerà i progressi, si prenderà degli spazi, è fisiologico. È uscito dal guscio anche Luis Henrique, con un tunnel a un difensore e con un quasi gol al culmine di una galoppata sulla fascia, che non era la destra, la corsia per cui è stato preso, ma la sinistra, la zona laterale in cui ha giocato più volte in carriera. Che l’ex Marsiglia sia un vice Dimarco e non un vice-Dumfries? Il Venezia è stato uno sparring partner utile per rinforzare l’autostima. Ad esempio, ha permesso a Marcus Thuram di ritornare al gol con una doppietta, il francese non segnava dal 17 settembre. Stupendo il destro al volo di Bonny per il 5-1 finale. Un buon allenamento di metà settimana, in attesa del Como sabato a San Siro in Serie A, partita verità perché l’avversario ha soltanto tre punti di meno, e in caso di vittoria aggancerebbe l’Inter, e perché il suo allenatore, Cesc Fabregas, era stato cercato in estate da Beppe Marotta, il presidente nerazzurro. Pressione doppia su Chivu, costretto a confrontarsi con chi gli era stato preferito in prima battuta", aggiunge Gazzetta.

 

Leggi anche
La Stampa critica il Venezia: “Un mistero vedere queste squadre che…”
Inter, Diouf ci ha preso gusto: sorpassato Luis Henrique. Il progetto di Chivu prende forma

© RIPRODUZIONE RISERVATA