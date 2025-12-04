FC Inter 1908
La Stampa critica il Venezia: “Un mistero vedere queste squadre che…”

La Stampa critica il Venezia: “Un mistero vedere queste squadre che…” - immagine 1
Tutto facile per l'Inter che regola 5-1 il Venezia in Coppa Italia e stacca il pass per i quarti di finale
Matteo Pifferi Redattore 

Tutto facile per l'Inter che regola 5-1 il Venezia in Coppa Italia e stacca il pass per i quarti di finale. Un match mai in discussione, sbloccato già in avvio dal gol di Diouf, autore di una grande partita.

La Stampa critica il Venezia: “Un mistero vedere queste squadre che…”- immagine 2
Getty Images

"Serata di prime volte e ritorni per l'Inter, che ha travolto il Venezia a San Siro negli ottavi di Coppa Italia e ora aspetta la vincente di Roma-Torino. Esposito ha festeggiato il primo gol a San Siro con l'Inter. Diouf il primo in assoluto in nerazzurro. Thuram, con una doppietta, ha interrotto il digiuno che durava dal 13 settembre. A segno anche il suo sostituto Bonny", si legge su La Stampa.

La Stampa critica il Venezia: “Un mistero vedere queste squadre che…”- immagine 3
Getty Images

Da rimarcare anche il rientro in campo di Mkhitaryan, entrato nel secondo tempo dopo l'infortunio patito contro il Napoli a fine ottobre. La Stampa, poi, critica la scelta di Stroppa, allenatore del Venezia, di fare così tanto turnover: "Il Venezia ha reagito solo con Sagrado. D'altronde Stroppa ha schierato 11 titolari diversi rispetto all'ultima giornata di B. Un mistero vedere queste squadre che scelgono turnover massicci contro le grandi di A in Coppa Italia"

