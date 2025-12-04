La Stampa critica il Venezia: “Un mistero vedere queste squadre che…”

"Serata di prime volte e ritorni per l'Inter, che ha travolto il Venezia a San Siro negli ottavi di Coppa Italia e ora aspetta la vincente di Roma-Torino. Esposito ha festeggiato il primo gol a San Siro con l'Inter. Diouf il primo in assoluto in nerazzurro. Thuram, con una doppietta, ha interrotto il digiuno che durava dal 13 settembre. A segno anche il suo sostituto Bonny", si legge su La Stampa.