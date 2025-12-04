Il centrocampista francese sta giocando con continuità sulla fascia destra e le risposte sono convincenti. Ieri il primo gol in maglia Inter

Andrea Della Sala Redattore 4 dicembre 2025 (modifica il 4 dicembre 2025 | 10:02)

Il centrocampista francese Andy Diouf sta giocando con continuità sulla fascia destra e le risposte sono convincenti. Ieri il primo gol in maglia Inter, ma non solo: ottima prova da quinto e altra conferma dopo le recenti prestazioni.

"Se la buona vena di Esposito è ormai una certezza incisa ormai nella pietra, rientra invece nella categoria delle sorprese la nuova intraprendenza del compagno che ha segnato prima di lui. Andy Diouf ci ha preso gusto a zittire i tanti scettici incontrati in questi primi mesi milanesi, i 25 milioni spesi per lui potrebbero essere stati un investimento ben oculato. Soprattutto, si sta adattando velocemente al ruolo di esterno destro nel 3-5-2: la visione di Chivu sta assumendo fattezze reali, nel futuro il francese rischia di essere definitivamente dirottato lì in zona Dumfries", scrive La Gazzetta dello Sport.

"In Diouf non c’è davvero più traccia della timidezza iniziale, anzi Diouf tenta sempre la giocata senza paure o ansie accessorie, come si è visto nella percussione coraggiosa dell’1-0 conclusa con destro incrociato. Questo mancino maneggia bene anche l’altro piede, quello non suo, ed è garanzia di riuscita di questo progetto. Sulla fascia sinistra, il tecnico nerazzurro ha provato Luis Henrique, che ha combinato qualcosa più del solito, ma sembra comunque un passo dietro. Andy potrebbe averlo già superato nelle gerarchie", aggiunge il quotidiano.