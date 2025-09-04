"Chivu sta plasmando una creatura a sua immagine, con tutte le difficoltà del caso, ma il tecnico romeno aveva chiarito subito quanto avrebbe gradito tenere con sé un assaltatore specializzato come Davide: alla fine, è stato accontentato, anche perché non è mai stato sganciato da Newcastle l’assegno da 45-50 milioni. E chi c’era a trovare il centrocampista, ancora su un lettino all’Humanitas, dopo l’intervento dell’11 luglio? Lui, il nuovo tecnico, con cui è nata un’intesa destinata a durare. Non a caso, in attesa del campo, il rinnovo di Frattesi è tornato di attualità", scrive La Gazzetta dello Sport.