Arrivato nell'ultimo giorno di mercato, il nuovo difensore dell'Inter Manuel Akanji si candida già a un posto da titolare nel big match contro la Juve:
Inter, Akanji ad Appiano martedì: Chivu pronto ad accoglierlo. Battesimo di fuoco con la Juve?
Inter, Akanji ad Appiano martedì: Chivu pronto ad accoglierlo. Battesimo di fuoco con la Juve?
Arrivato nell'ultimo giorno di mercato, il nuovo difensore dell'Inter si candida già a un posto da titolare nel big match contro la Juve
"Il battesimo di Akanji in nerazzurro potrebbe arrivare subito alla ripresa del campionato, quando sabato 13 alle 18 l’Inter andrà a Torino per affrontare la Juve con l’obiettivo di rialzare la testa dopo la sconfitta casalinga contro l’Udinese ed evitare di trovarsi già a -6 dai bianconeri di Tudor, a punteggio pieno dopo due giornate. Il difensore - inserito ieri regolarmente nella lista Champions 2025/26, ha giocato contro i bianconeri soltanto tre mesi fa, nella sfida al Mondiale per club, vinta per 5-2 dal Manchester City. Chivu è pronto ad accoglierlo martedì prossimo ad Appiano al ritorno dal doppio impegno con la Nazionale svizzera", scrive Libero.
