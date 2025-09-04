"A un certo punto, quando i telefoni squillavano, l’idea di una vita a Newcastle si era conficcata nella testa di Davide. Lo aveva incuriosito quella città di confine e di working class heroes, con tanto di rovine romane a ridurre la nostalgia di casa. Sarebbero arrivati soldi, parecchi, e soprattutto calcio a ritmi da vertigine, come piace a lui, ma per Davide Frattesi non sarebbe stato lo stesso. C’è infatti un senso di incompiuto che lo accompagna dalla fine della scorsa stagione e lo proietta con voglia di riscatto in questa. È un sentimento sottile per cui ha scelto di tenersi l’Inter dall’inizio, o meglio nel momento esatto in cui ha saputo che il vecchio allenatore avrebbe imboccato la strada del deserto. Lì, in una squadra senza Inzaghi, Frattesi ha rilanciato la promessa d’amore nerazzurra, mai tradita nonostante i sondaggi inglesi e gli spazi ancora più stretti in rosa. Adesso che sta finalmente benone e ha completato per intero la preparazione, ritardata per l’operazione d’ernia bilaterale, ha un solo obiettivo: vestirsi di nerazzurro come non ha mai fatto con Inzaghi. Chivu sta plasmando una creatura a sua immagine, con tutte le difficoltà del caso, ma il tecnico romeno aveva chiarito subito quanto avrebbe gradito tenere con sé un assaltatore specializzato come Davide: alla fine, è stato accontentato, anche perché non è mai stato sganciato da Newcastle l’assegno da 45-50 milioni. E chi c’era a trovare il centrocampista, ancora su un lettino all’Humanitas, dopo l’intervento dell’11 luglio? Lui, il nuovo tecnico, con cui è nata un’intesa destinata a durare. Non a caso, in attesa del campo, il rinnovo di Frattesi è tornato di attualità", racconta La Gazzetta dello Sport.