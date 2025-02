Il bello è che il caso si è palesato nella più insospettabile delle serate. Inzaghi, a caccia di punti da primo posto in classifica, aveva scelto Frattesi, lasciando in panchina un totem come Barella. Un’occasione da cogliere al volo per Davide, ma anche un attestato di stima dopo l’ottima prestazione nel 4-0 al Lecce di fine gennaio. La chance di Firenze, però, il centrocampista romano l’ha gettata al vento nel peggiore dei modi. La partita di giovedì, va detto, non era esattamente il terreno più adatto allo stile di gioco di Frattesi, ma Davide non ha trovato soluzioni al rebus e in fase di costruzione ha sofferto ancora di più. Scalare le gerarchie della mediana interista era già una missione complicatissima, ma se l’andazzo è questo diventerà una missione impossibile. E il malcontento di Davide magari potrà crescere ancora.