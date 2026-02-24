Cristian Chivu ci crede ed è concentratissimo in vista della partita di questa sera tra Inter e Bodo Glimt. La riprova si è avuta anche ieri in conferenza stampa, quando ha risposto così alla domanda di un giornalista norvegese:
Cristian Chivu ci crede ed è concentratissimo in vista della partita di questa sera tra Inter e Bodo Glimt
"Chivu è il ritratto della concentrazione, al punto di fulminare un cronista norvegese che gli chiede, ridendo, se 'sarebbe una vergogna uscire contro una squadra piccola di una città di 40 mila abitanti e con uno stadio da 8 mila'".
"La replica è una lezione di stile e mentalità: 'Fa questa domanda e ride pure? Complimenti. Nel calcio non c'è niente di vergognoso. Noi rispettiamo il Bodo, ha fatto vedere di essere protagonista di un progetto sano. Vergogna non ne abbiamo, anzi abbiamo fatto loro i complimenti'".
(Fonte: Libero)
