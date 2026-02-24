FC Inter 1908
Inter, il fuoco di Chivu: “Ieri in conferenza stampa è arrivato al punto di fulminare…”

Cristian Chivu ci crede ed è concentratissimo in vista della partita di questa sera tra Inter e Bodo Glimt
Marco Macca
Marco Macca 

Cristian Chivu ci crede ed è concentratissimo in vista della partita di questa sera tra Inter e Bodo Glimt. La riprova si è avuta anche ieri in conferenza stampa, quando ha risposto così alla domanda di un giornalista norvegese:

"Chivu è il ritratto della concentrazione, al punto di fulminare un cronista norvegese che gli chiede, ridendo, se 'sarebbe una vergogna uscire contro una squadra piccola di una città di 40 mila abitanti e con uno stadio da 8 mila'".

"La replica è una lezione di stile e mentalità: 'Fa questa domanda e ride pure? Complimenti. Nel calcio non c'è niente di vergognoso. Noi rispettiamo il Bodo, ha fatto vedere di essere protagonista di un progetto sano. Vergogna non ne abbiamo, anzi abbiamo fatto loro i complimenti'".

(Fonte: Libero)

