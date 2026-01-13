FC Inter 1908
Pastore: “Conte, caos solo per far sbagliare Calhanoglu. Doveva chiedere scusa”

Durante Fontana di Trevi, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato dell'episodio del rigore per l'Inter e della reazione di Conte
Andrea Della Sala Redattore 

Durante Fontana di Trevi, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato dell'episodio del rigore per l'Inter e della reazione di Conte:

"Trovo sbagliata e fuori luogo la scenata di Conte pretestuosa che mi sarebbe piaciuto fosse andato a chiedere sucsa a fine partita. Anche se ho sempre la sensazione che avesse voluto innervosire Calhanoglu prima del tiro sospendendo il gioco per 3-4'. Conte si sottrarrà a questa domanda e un po' mi spiace".

