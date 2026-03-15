Il centrocampista era stato sostituito e dalla panchina ha mostrato tutte le sue rimostranze sul gol del pari dell'Atalanta. A bordo campo ci sono pure i monitor...

Eva A. Provenzano Caporedattore 15 marzo - 11:10

Era uscito dalla sua area per contestare la decisione dell'arbitro sul gol assegnato all'Atalanta nonostante un dubbio fallo su Dumfries ed era stato ammonito. Ma il gol è stato convalidato, il VAR non è intervenuto, ed ha protestato in maniera vigorosa: secondo giallo e rosso per Chivu. Il primo da quando è all'Inter, il secondo da allenatore (era stato espulso pure col Parma nella gara col Napoli.ndr). A quel punto intorno all'allenatore nerazzurro è scoppiato il caos. La sua panchina si è alterata non poco. Tanto che da bordo campo hanno segnalato un Barella quasi scioccato.

"L’urlo più alto dopo la convalida della rete è stato quello del centrocampista, che avrebbe detto: «Ha dato gol, non ci credo». Il centrocampista anche a fine gara ha chiesto spiegazioni all’arbitro, insieme allo sconcertato Dumfries. Anche perché Barella, che era stato sostituito da Chivu prima degli episodi chiave, ha vissuto da una panchina particolarmente infuocata i momenti finali della gara. Oltre a quello del gol, anche quello del rigore reclamato da Frattesi per un contatto in area con Scalvini. Chivu quello non ha potuto vederlo, era già corso via negli spogliatoi per non peggiorare la situazione dopo il rosso", riporta TuttoSport.

La rabbia nerazzurra è scoppiata anche perché c'erano già state proteste nella gara col Milan per quello che per il club è e resta fallo di mano di Ricci e rigore non dato. Ma tant'è. Pure Kolarov ha protestato con l'arbitro chiedendo spiegazioni. L'Inter poi ha preferito il silenzio stampa.

(Fonte: TS)