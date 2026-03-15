L'ex arbitro Calvarese, che aveva già detto la sua sui suoi profili social, ha commentato per TuttoSport Inter-Atalanta passando in rassegna gli episodi che hanno portato al pari di San Siro. "Finale polemico a San Siro, soprattutto per gli episodi del contatto tra Sulemana e Dumfries prima del gol di Krstovic e di quello tra Scalvini e Frattesi nell’area bergamasca, dove viene sbagliata la valutazione", scrive.
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Moviola TS – Il gol dell’Atalanta è regolare. Ma manca il rigore all’Inter su Frattesi
Il quotidiano torinese passa in rassegna gli episodi che hanno portato al pareggio nella sfida che si è giocata a San Siro
"Manganiello vede bene nell’azione che porta al gol dell’Atalanta: non è falloso il contatto alto tra il ghanese e l’olandese, mentre sembra non esserci un contatto basso. Diverso è il discorso per il contatto tra Scalvini e Frattesi, con il centrocampista che arriva prima sul pallone e subisce un calcione dal difensore: manca quindi un calcio di rigore per l’Inter", aggiunge l'ex direttore di gara.
Che poi passa in rassegna anche la rete dell'uno a zero segnata da Esposito: "Regolare: Dumfries non commette infatti alcun fallo su Kolasinac, saltando in maniera regolare e senza allargare il gomito, fa bene Manganiello a lasciar giocare".
(Fonte: TS)
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