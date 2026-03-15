Il quotidiano torinese passa in rassegna gli episodi che hanno portato al pareggio nella sfida che si è giocata a San Siro

L'ex arbitro Calvarese, che aveva già detto la sua sui suoi profili social, ha commentato per TuttoSport Inter-Atalanta passando in rassegna gli episodi che hanno portato al pari di San Siro. "Finale polemico a San Siro, soprattutto per gli episodi del contatto tra Sulemana e Dumfries prima del gol di Krstovic e di quello tra Scalvini e Frattesi nell’area bergamasca, dove viene sbagliata la valutazione", scrive.