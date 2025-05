CorSport: “Futuro Inzaghi? Dichiarazioni strategiche. Ma Simone è stanco di…”

"Ormai è assodato che il tecnico piacentino abbia in mano una ricca proposta dell’Al Hilal, con intermediario suo figlio Tommaso. «Accade tutti gli anni, alla Lazio come all’Inter. Fortunatamente arrivano richieste, dall’estero e dall’Arabia. Ma ora sarebbe folle pensarci. C’è un appuntamento con la storia», ha spiegato, evitando di entrare nei dettagli. Che sono: una cinquantina di milioni in due anni per compensare il trasferimento in Arabia Saudita. Ovvero non certo l’élite del calcio, come invece è ormai l’Inter. Quella montagna di milioni può effettivamente far vacillare Inzaghi? La scelta, anche strategica, è di non sbilanciarsi", commenta il quotidiano.