L'analisi dal quotidiano sulla classifica ottenuta dai nerazzurri anche grazie alla vittoria meritata contro il Genoa

Daniele Vitiello Redattore/inviato 15 dicembre 2025 (modifica il 15 dicembre 2025 | 12:46)

Il commento del Corriere dello Sport sottolinea giustamente i meriti di Cristian Chivu per il primato in classifica raggiunto dall'Inter. Si legge nel pezzo: "Il Natale dell’Inter sarà in testa alla classifica. Il prossimo turno, Inter, Milan e Napoli non giocheranno: saranno impegnate in Supercoppa, quindi al massimo può essere raggiunta dalla Roma. Natale in testa al campionato. Un film inaspettato considerato lo scetticismo estivo che avvolgeva Cristian Chivu che invece si sta rivelando la sorpresa della Serie A. Per quel che l’Inter fa vedere in campo e per il suo modo di comunicare.

Ieri a Genova la squadra ha mostrato di essere la più completa. Ha saputo giocare due gare. La prima, durata 68 minuti, dominata in modo imbarazzante. La seconda, di 27 minuti, cominciata dopo il 2-1 del Genoa. Gli interisti hanno dimostrato di saper fare ciò che Conte ha detto che i suoi devono ancora imparare: saper interpretare e gestire i momenti della partita. E l’Inter ha condotto la nave in porto in tranquillità.

Nei primi 68 minuti, l’Inter ha annichilito il Genoa in maniera persino più netta rispetto a quanto mostrato una settimana fa quando ha spedito il Como di Fabregas a fare ripetizioni. Padroni del campo, pressing asfissiante in quelle rare occasioni in cui la squadra di De Rossi ha avuto il possesso palla. Ricerca feroce del pallone. C’erano interisti in ogni zona del campo, anche con quattro calciatori.

Il gegenpressing reso celebre da Jurgen Klopp sin dai tempi del Dortmund. È come se Chivu avesse sfruttato a proprio vantaggio la debacle nella finale di Champions col Psg. Col suo modo di fare, dolce ma inesorabile, ha mostrato ai suoi calciatori che cosa c’era da cambiare e li sta accompagnando in questo percorso. Nonostante le due sconfitte consecutive in Champions – che possiamo definire diversamente casuali – l’Inter è senza dubbio la squadra più europea della nostra Serie A. Nessuno gioca con l’intensità dei primi 68 minuti di Genova".