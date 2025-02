Importante il ritorno di Acerbi, ma, ancora di più, il gol di Arnautovic, perché finora alle spalle della ThuLa si è avvertito quasi sempre il vuoto cosmico e invece, nel finale di stagione, Inzaghi avrà bisogno di gol alternativi, anche perché fatica e infortuni potrebbero intensificarsi. Ieri si è fermato Thuram (contusione alla caviglia), ma avrà un’insolita settimana vuota per recuperare, prima di sfidare suo fratello allo Stadium: Juve-Inter, altro snodo caldo. Sono ormai chiare le armi delle due contendenti principali al titolo. Per l’Inter, esperienza di vertice e qualità di gioco: ora i gol sono 58, esattamente 20 in più del Napoli. Per Conte, il pesantissimo privilegio di riposo e lavoro senza coppe e l’entusiasmo che disinnesca i cali di tensione di cui è a rischio l’Inter. Ma non dimentichiamo l’Atalanta che, a questo giro, ha recuperato 2 punti al Napoli ed è lì, in pressing sul sogno.