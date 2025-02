C'era un solo risultato accettabile per l'Inter: la vittoria. Per cancellare la brutta sconfitta rimediata qualche giorno prima a Firenze, sempre con la Fiorentina, e per mettere pressioni al Napoli, portandosi a un punto dalla vetta. Missione compiuta per i ragazzi di Inzaghi, che battono 2-1 la formazione di Palladino al termine di una partita che, gioco forza, verrà ricordata per la svista della terna arbitrale in occasione del gol del vantaggio nerazzurro, con la palla che aveva nettamente oltrepassato la linea di fondo. Una decisione che ha scatenato le - giuste - proteste dei toscani, creando un clima di tensione per la verità respirabile fin dai primi minuti.