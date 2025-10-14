"Roma-Inter porta con sé un discreto cortocircuito del passato. Estate del 2011, Gasperini è il nuovo allenatore dell’Inter. Il Triplete del 2010 è un ricordo. Mourinho se ne è andato. Nel 2010-11, Benitez non ha attecchito, nonostante il Mondiale per club vinto, e Leonardo, il suo sostituto in corso d’opera, ha aggiustato la situazione e basta. Nell’estate 2011, il presidente Massimo Moratti affida l’Inter a Gasperini, l’allenatore del momento, per quello che di bello ha fatto al Genoa.