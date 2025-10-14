Gasperini e Chivu si affrontano per la prima volta da allenatori. In campo si sono già trovati, anche sulla stessa sponda. Durò poco, appena quattro partite. Lo ricorda la Gazzetta dello Sport di oggi:
GdS – Gasperini e Chivu insieme all’Inter nel 2011: dopo quattro partite…
"Roma-Inter porta con sé un discreto cortocircuito del passato. Estate del 2011, Gasperini è il nuovo allenatore dell’Inter. Il Triplete del 2010 è un ricordo. Mourinho se ne è andato. Nel 2010-11, Benitez non ha attecchito, nonostante il Mondiale per club vinto, e Leonardo, il suo sostituto in corso d’opera, ha aggiustato la situazione e basta. Nell’estate 2011, il presidente Massimo Moratti affida l’Inter a Gasperini, l’allenatore del momento, per quello che di bello ha fatto al Genoa.
Gasp perde la finale di Supercoppa a Pechino contro il Milan, perde contro il Palermo in campionato e contro il Trabzonspor in Champions. Si moltiplicano le voci su uno spogliatoio ostile al nuovo tecnico, alla sua volontà di imporre la difesa a tre a un gruppo che preferisce la linea a quattro. Uno dei leader della difesa è Chivu. Tutto finisce la sera del 20 settembre a Novara. L’Inter viene battuta per 3-1 dai piemontesi neopromossi.
Moratti livido pronuncia la sentenza: «Gasperini non ha più la squadra in mano». Gasp esonerato. Arriva Claudio Ranieri, che verrà a sua volta cacciato, e l’Inter chiuderà con Stramaccioni allenatore. Ranieri oggi è il garante di Gasperini, l’ha voluto e portato alla Roma. Chivu allena l’Inter. Il destino intreccia storie intriganti".
