Bonny ha voglia di riscatto. Il francese dell’Inter corre verso una maglia da titolare in vista della sfida contro la Roma, in programma all’Olimpico sabato sera.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa Inter, Bonny a caccia della rivincita: i precedenti con la Roma…
news
Inter, Bonny a caccia della rivincita: i precedenti con la Roma…
Nelle due gare precedenti contro i giallorossi, con la maglia del Parma, il francese ha sempre perso e mai segnato
Chivu, che lo aveva avuto l’anno scorso a Parma per 4 mesi, gli ha dato subito fiducia e facendolo giocare, come sottolinea il Corriere dello Sport, ed è pronto a confermarlo anche in vista del big match nella Capitale.
Il francese vuole riscattare le due sconfitte contro i giallorosso dello scorso anno: 0-5 fuori e 0-1 in casa. Chivu non c’era e arrivò sulla panchina del Parma una settimana dopo il K.O. di Roma.
Un ulteriore motivo per far bene per il francese, a caccia della rivincita personale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA