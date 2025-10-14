Inter, Bonny a caccia della rivincita: i precedenti con la Roma…

FC Inter 1908
Nelle due gare precedenti contro i giallorossi, con la maglia del Parma, il francese ha sempre perso e mai segnato
Bonny ha voglia di riscatto. Il francese dell’Inter corre verso una maglia da titolare in vista della sfida contro la Roma, in programma all’Olimpico sabato sera.

Chivu, che lo aveva avuto l’anno scorso a Parma per 4 mesi, gli ha dato subito fiducia e facendolo giocare, come sottolinea il Corriere dello Sport, ed è pronto a confermarlo anche in vista del big match nella Capitale.

Il francese vuole riscattare le due sconfitte contro i giallorosso dello scorso anno: 0-5 fuori e 0-1 in casa. Chivu non c’era e arrivò sulla panchina del Parma una settimana dopo il K.O. di Roma.

Un ulteriore motivo per far bene per il francese, a caccia della rivincita personale.

