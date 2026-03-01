Gazzetta esalta Dimarco: “Numeri straordinari. Se sarà scudetto…”

"Se l’Inter sopravviverà al derby, avrà davanti a sé una discesa", racconta poi La Gazzetta dello Sport post Inter-Genoa

"Molto nazionale, quest’Inter. Nel giardino di casa, la squadra di Cristian Chivu mantiene un ritmo insostenibile per la concorrenza. Contro il Genoa ha centrato l’ottava vittoria di fila in campionato, la quattordicesima nelle ultime 15 giornate (l’eccezione è stata il pareggio contro il Napoli a San Siro). L’ultima sconfitta l’ha patita nel derby d’andata e domenica prossima giocherà il ritorno contro il Milan secondo, precipitato a meno 13 in attesa di vedersela oggi all’ora di pranzo contro la Cremonese. Se l’Inter sopravviverà al derby, avrà davanti a sé una discesa". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport sul successo dell'Inter contro il Genoa.

Protagonista, come al solito, Federico Dimarco, autore del primo gol su assist di Mkhitaryan. "Continua a essere decisivo il fattore D, inteso come Federico Dimarco. L’esterno ha segnato il suo sesto gol in campionato, a cui vanno aggiunti 15 assist, sempre nell’attuale Serie A. Numeri straordinari. Se sarà scudetto, sarà lo scudetto di Lautaro e di Dimarco, i giocatori portanti di questa prima Inter “chivuista”".

"Nota stonata: Bonny è uscito per problemi muscolari al polpaccio destro. Martedì l’Inter sarà a Como per l’andata delle semifinali di Coppa Italia, poi il derby. Per rivedere Lautaro bisognerà forse aspettare Pasqua, dunque Chivu potrebbe ritrovarsi con le punte contate, Marcus Thuram e Pio Esposito i due attaccanti sani ad oggi. Osservata sotto questo aspetto, la fuoriuscita dalla Champions forse non è stata il male assoluto", chiosa poi il quotidiano.