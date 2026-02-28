"Cristian Chivu è ben consapevole dell'importanza della sfida ai rossoblù. La partita contro il Grifone è infatti quello che Brad Gilbert, allenatore fra gli altri di Andre Agassi, chiama «punto chiave nascosto», nel suo mitico libro di tattica sportiva Vincere sporco: è la gara che precede un big match. Un successo questa sera, l'Inter potrebbe togliere le residue speranze ai rossoneri, impegnati domani a Cremona. Non vincendo, al contrario, farebbe un regalo alla squadra di Allegri, che nella stracittadina avrebbe l'occasione di riaprire la corsa scudetto.

Al di là del buon momento di forma del Genoa, per i nerazzurri ci sono diversi elementi di rischio. Anzitutto l'indisponibilità di Lautaro, che non rientrerà prima di tre settimane. Poi lo stato di forma di altri alti leader dello spogliatoio. Çalhanoglu e Dumfries sono tornati in gruppo dopo gli infortuni, ma non hanno una partita intera nelle gambe. Bastoni è squalificato. Barella, nel ritorno contro il Bodø/Glimt, ha giocato una delle sue peggiori partite da quando è all'Inter, e così Thuram, che rischia di partire in panchina (ma nulla è deciso) per fare posto alla coppia Pio Esposito-Bonny, mai provata dall'inizio. In pratica, l'unico alfiere pienamente disponibile è Dimarco, e non è detto che partirà dall'inizio nemmeno lui".