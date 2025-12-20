C'è Ange-Yoan Bonny, secondo La Gazzetta dello Sport, tra i due peggiori in campo dell'Inter nella sconfitta ai rigori contro il Bologna. L'altro è Yann Bisseck, entrambi giudicati dalla Rosea con un 4,5 in pagella.
Gazzetta stronca Bonny: “Rigore quasi imbarazzante”. E gli dà lo stesso voto di Bisseck
Questa la spiegazione al voto dell'attaccante francese: "Molti duelli, molto vigore, molto fisico. Ma eroga poca qualità, nella prima volta da titolare insieme a Thuram. Incluso il rigore, quasi imbarazzante".
