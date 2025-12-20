FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Gazzetta stronca Bonny: “Rigore quasi imbarazzante”. E gli dà lo stesso voto di Bisseck

news

Gazzetta stronca Bonny: “Rigore quasi imbarazzante”. E gli dà lo stesso voto di Bisseck

Gazzetta stronca Bonny: “Rigore quasi imbarazzante”. E gli dà lo stesso voto di Bisseck - immagine 1
C'è Ange-Yoan Bonny, secondo La Gazzetta dello Sport, tra i due peggiori in campo dell'Inter nella sconfitta ai rigori contro il Bologna
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

C'è Ange-Yoan Bonny, secondo La Gazzetta dello Sport, tra i due peggiori in campo dell'Inter nella sconfitta ai rigori contro il Bologna. L'altro è Yann Bisseck, entrambi giudicati dalla Rosea con un 4,5 in pagella.

Gazzetta stronca Bonny: “Rigore quasi imbarazzante”. E gli dà lo stesso voto di Bisseck- immagine 2
Getty Images

Questa la spiegazione al voto dell'attaccante francese: "Molti duelli, molto vigore, molto fisico. Ma eroga poca qualità, nella prima volta da titolare insieme a Thuram. Incluso il rigore, quasi imbarazzante".

Leggi anche
Bonny-Heggem, Giornale: “Era uguale, ma conta zero il rigore contro l’Inter a Napoli...
GdS – Inter, ancora Bisseck: terzo fallo da rigore. Ora ha il compito di rialzarsi ancora

© RIPRODUZIONE RISERVATA