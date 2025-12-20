FC Inter 1908
Mercato, Sportitalia svela: “Ai dirigenti dell’Inter per gennaio sono stati proposti i nomi di…”

Il lungo infortunio di Denzel Dumfries costringe l'Inter a guardarsi intorno sul mercato per cercare un eventuale nuovo esterno
Marco Astori
Marco Astori 

Il lungo infortunio di Denzel Dumfries costringe l'Inter a guardarsi intorno sul mercato per cercare un eventuale nuovo esterno destro. E anche i procuratori si stanno muovendo per proporre i propri assistiti ai nerazzurri.

Spiega Sportitalia: "Come da tradizione, sul tavolo della dirigenza nerazzurra continuano ad arrivare proposte da agenti e intermediari. Dai profili più esperti come Dodò, fino a soluzioni più giovani come Norton-Cuffy del Genoa, le alternative non mancano.

Ma nessuna di queste piste, al momento, ha acceso davvero la scintilla decisiva. La sensazione è che l’Inter non voglia farsi trascinare dalla quantità, preferendo invece attendere il momento giusto per affondare il colpo, se e solo se le condizioni lo renderanno necessario".

