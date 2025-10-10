Oggi a Bengasi l'amichevole tra la squadra di Simeone e quella di Chivu antipasto della sfida in programma anche in Champions League

Fa un po' strano pensare che Atletico Madrid e Inter volino oggi a Bengasi per sfidarsi in amichevole. Scelta del tutto estemporanea, dettata dall'invito ricevuto dal “Fondo per lo sviluppo e la ricostruzione della Libia” con cui i due club si sono accordati. Mancheranno ovviamente tutti i nazionali, ma non solo. In casa nerazzurra c'è chi salterà comunque l'impegno. Si legge sulla Gazzetta dello Sport: