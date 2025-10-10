FC Inter 1908
GdS – Atletico Madrid-Inter, un big non farà parte della spedizione nerazzurra

Inter Chivu
Oggi a Bengasi l'amichevole tra la squadra di Simeone e quella di Chivu antipasto della sfida in programma anche in Champions League
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello 

Fa un po' strano pensare che Atletico Madrid e Inter volino oggi a Bengasi per sfidarsi in amichevole. Scelta del tutto estemporanea, dettata dall'invito ricevuto dal “Fondo per lo sviluppo e la ricostruzione della Libia” con cui i due club si sono accordati. Mancheranno ovviamente tutti i nazionali, ma non solo. In casa nerazzurra c'è chi salterà comunque l'impegno. Si legge sulla Gazzetta dello Sport:

Inter

"Nella sfida delle 18 (trasmessa su Inter Tv), antipasto del match vero in Champions, i nerazzurri non presenteranno la loro argenteria: tra i grandi, arriveranno solo Pepo Martinez, Di Gennaro, Bisseck, Palacios, Acerbi, Darmian, Luis Henrique, Mkhitaryan, Diouf, Bonny. Non partirà, invece, Sommer per colpa di un attacco influenzale. Il resto, giovani vari di Primavera e U23, con il baby bomber Spinaccè a rubare l’occhio. L’Atletico, subentrato al Barcellona in extremis, sarà guidato invece da Griezmann, unica stella che accompagna Simeone".

