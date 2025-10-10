FC Inter 1908
Inter-Atletico, CorSera: “Non solo i Nazionali e Thuram: c’è un forfait dell’ultim’ora”

Matteo Pifferi Redattore 

Oggi alle 18 l'Inter sfiderà l'Atletico Madrid in quel di Bengasi, in Libia.

Chivu dovrà fare a meno dei 13 giocatori impegnati con le rispettive Nazionali e, in più, si aggiungono anche due assenze, di cui una dell'ultim'ora: Thuram, non convocato dalla Francia, non sarà a disposizione ma ci sarà nemmeno  Yann Sommer alle prese con un'influenza.

"Il tecnico romeno avrà l’occasione di far giocare quegli elementi meno impegnati fino a questo momento come Diouf e Luis Henrique", si legge sul Corriere della Sera.

