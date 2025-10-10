Ad Appiano Gentile hanno tirato una linea ben marcata rispetto al passato. Il nuovo corso è nato con la priorità chiarita da subito di dare un'impronta diversa alla preparazione fisica, convinti che un grande margine di miglioramento ci fosse proprio sotto l'aspetto atletico. In quest'ottica va letto il cambio di registro voluto dal nuovo preparatore atletico Rapetti. Lo spiega nel dettaglio la Gazzetta dello Sport di oggi:

"Il miglioramento sparso ha, comunque, origine nelle sedute quotidiane. E' lì che si marca la differenza rispetto al vecchio staff. Le sedute durano circa il doppio, fino a due ore, a intensità più elevata e con esercizi che di solito cambiano con una certa frequenza. Il resto è routine fatta di palestra e prevenzione, prima e dopo le fatiche sul campo, nel tentativo di ridurre gli infortuni: più che dalla schiena di Lautaro, finora i tormenti sono venuti dal bicipite femorale di Marcus Thuram, che sembra dispettoso ancora per un po’. In fondo, è solo iniziata la sfida di Rapetti, già preparatore nell’Inter tripletista e fino alla scorsa stagione assieme a Mourinho sul Bosforo".