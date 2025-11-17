Serata amara per la Nazionale che perde 4-1 a San Siro contro la Norvegia. Questi i giudizi sui giocatori dell'Inter secondo La Gazzetta dello Sport:
GdS – Bastoni primo a crollare. Male Frattesi e Barella, si salva Dimarco. Esposito fa il Pio
Bastoni 4,5 - Il primo a crollare, come a Oslo. Sorloth è un elastico sfilacciato per 45’, poi è tutta una salita, in affanno, con errore grave sul 3-1
Frattesi 4,5 - Diffidato ma rilanciato, ha riserve di energia che sprigiona a fatica: più lotta che arrembaggi, però si sente poco ed è il primo a non tamponare Nusa che pareggia
Barella 5 - Per un po’ il dialogo fitto con Dimarco è tossico per la Norvegia, ma se si deve lottare - sarebbe il suo pane - un giallo sulla coscienza lo condiziona
Dimarco 6 - Infierisce sul galleggiare svagato di Ryarson mettendo il piede due volte nell’1-0 e recapitando a Pio una pennellata per il raddoppio. Cerca il 2-1, Nyland dice no
Esposito 6,5 - Almeno lui fa il Pio, come chiede Gattuso: è “9 dentro”, si vede da come si gira per l’1-0. Allarga di testa il 2-0, ci prova altre volte: vivo fino alla fine
