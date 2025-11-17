L’Italia cade a San Siro contro la Norvegia per 4-1, dopo un secondo tempo disastroso. La Nazionale dovrà affrontare i playoff con l’obiettivo di conquistare il pass per i Mondiali 2026 in programma in Canada, Messico e Stati Uniti.
Italia-Norvegia, pagelle TS: Pio centravanti di razza, Frattesi senza guizzo, Bastoni in difficoltà
Tuttosport ha analizzato le prestazioni degli Azzurri attraverso le pagelle.
Di seguito voti e giudizi delle prove dei calciatori dell’Inter impegnati con la Nazionale di Gattuso:
Bastoni 4.5: Buon primo tempo, ma nel secondo va subito in difficoltà su Sorloth, dimentica Haaland sul 2-1 e sbaglia l’appoggio da cui nasce il 3-1.
Frattesi 5.5: Vivace, gli manca il guizzo offensivo ma d’altra parte visto il poco minutaggio che è riuscito finora ad accumulare nell’Inter non può essere al top della forma. Troppo morbido quando Nusa si mette in moto per andare a firmare l’1-1.
Barella 5.5: Bravo a far fluire il gioco sulla sinistra, dove la sua intesa con Bastoni e Dimarco è un valore aggiunto, vince il duello con Berg, non con Thorsby.
Dimarco 6.5: Accende la partita sfiorando il gol al volo addirittura con il destro, poi confeziona il vantaggio azzurro facendo ricorso al più usuale sinistro: ruba palla a Ryerson, triangola con Retegui e serve l’assist a Esposito. Assist che raddoppierebbe al 36’ se sul suo chirurgico cross il giovane bomber non angolasse troppo di testa. Una spina nel fianco norvegese anche nella ripresa. Haaland segna il 2-1 alle sue spalle, ma dovrebbe essere Bastoni, accanto a lui, a occuparsene.
Esposito 6.5: Ci mette undici minuti a segnare il primo gol a San Siro e lo fa con un movimento da centravanti di razza che ne certifica la straordinaria abilità nella protezione della palla. Peccato per il colpo di testa angolato troppo al 36’.
