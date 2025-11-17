FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Italia-Norvegia, pagelle TS: Pio centravanti di razza, Frattesi senza guizzo, Bastoni in difficoltà

news

Italia-Norvegia, pagelle TS: Pio centravanti di razza, Frattesi senza guizzo, Bastoni in difficoltà

Italia-Norvegia, pagelle TS: Pio centravanti di razza, Frattesi senza guizzo, Bastoni in difficoltà - immagine 1
Tuttosport ha analizzato le prestazioni degli Azzurri attraverso le pagelle dopo la sconfitta per 4-1 contro la Norvegia
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

L’Italia cade a San Siro contro la Norvegia per 4-1, dopo un secondo tempo disastroso. La Nazionale dovrà affrontare i playoff con l’obiettivo di conquistare il pass per i Mondiali 2026 in programma in Canada, Messico e Stati Uniti.

Tuttosport ha analizzato le prestazioni degli Azzurri attraverso le pagelle.

Italia-Norvegia, pagelle TS: Pio centravanti di razza, Frattesi senza guizzo, Bastoni in difficoltà- immagine 2
Getty Images

Di seguito voti e giudizi delle prove dei calciatori dell’Inter impegnati con la Nazionale di Gattuso:

Bastoni 4.5: Buon primo tempo, ma nel secondo va subito in difficoltà su Sorloth, dimentica Haaland sul 2-1 e sbaglia l’appoggio da cui nasce il 3-1.

Frattesi 5.5: Vivace, gli manca il guizzo offensivo ma d’altra parte visto il poco minutaggio che è riuscito finora ad accumulare nell’Inter non può essere al top della forma. Troppo morbido quando Nusa si mette in moto per andare a firmare l’1-1.

Barella 5.5: Bravo a far fluire il gioco sulla sinistra, dove la sua intesa con Bastoni e Dimarco è un valore aggiunto, vince il duello con Berg, non con Thorsby.

Italia-Norvegia, pagelle TS: Pio centravanti di razza, Frattesi senza guizzo, Bastoni in difficoltà- immagine 3
Getty Images

Dimarco 6.5: Accende la partita sfiorando il gol al volo addirittura con il destro, poi confeziona il vantaggio azzurro facendo ricorso al più usuale sinistro: ruba palla a Ryerson, triangola con Retegui e serve l’assist a Esposito. Assist che raddoppierebbe al 36’ se sul suo chirurgico cross il giovane bomber non angolasse troppo di testa. Una spina nel fianco norvegese anche nella ripresa. Haaland segna il 2-1 alle sue spalle, ma dovrebbe essere Bastoni, accanto a lui, a occuparsene.

Esposito 6.5: Ci mette undici minuti a segnare il primo gol a San Siro e lo fa con un movimento da centravanti di razza che ne certifica la straordinaria abilità nella protezione della palla. Peccato per il colpo di testa angolato troppo al 36’.

Leggi anche
Napoli, oggi il ritorno di Conte a Castel Volturno. Giocatori preoccupati, servirà un confronto
CorSera – Barella buon calciatore nemmeno ottimo. E c’è chi parla di Bastoni...

© RIPRODUZIONE RISERVATA