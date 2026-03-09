A Viva el Futbol, l'ex attaccante Antonio Cassano si sbilancia sul discusso episodio del finale del derby vinto dal Milan con l'Inter.
Derby, Cassano: “Mano Ricci? Per le regole di oggi, è rigore. Ma io non lo darei mai”
A Viva el Futbol, l'ex attaccante Antonio Cassano si sbilancia sul discusso episodio del finale del derby vinto dal Milan con l'Inter
"Per queste regole è rigore come una casa, braccio largo che aumenta il volume. Io però non lo darei mai un rigore così. Oggi è rigore e non capisco perché al Var non lo hanno chiamato a rivederlo. Ormai vale tutto, è tutto il contrario di tutto".
