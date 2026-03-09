FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Derby, Cassano: “Mano Ricci? Per le regole di oggi, è rigore. Ma io non lo darei mai”

ultimora

Derby, Cassano: “Mano Ricci? Per le regole di oggi, è rigore. Ma io non lo darei mai”

Derby, Cassano: “Mano Ricci? Per le regole di oggi, è rigore. Ma io non lo darei mai” - immagine 1
A Viva el Futbol, l'ex attaccante Antonio Cassano si sbilancia sul discusso episodio del finale del derby vinto dal Milan con l'Inter
Alessandro Cosattini Redattore 

Derby, Cassano: “Mano Ricci? Per le regole di oggi, è rigore. Ma io non lo darei mai”- immagine 2

A Viva el Futbol, l'ex attaccante Antonio Cassano si sbilancia sul discusso episodio del finale del derby vinto dal Milan con l'Inter.

Derby, Cassano: “Mano Ricci? Per le regole di oggi, è rigore. Ma io non lo darei mai”- immagine 3

"Per queste regole è rigore come una casa, braccio largo che aumenta il volume. Io però non lo darei mai un rigore così. Oggi è rigore e non capisco perché al Var non lo hanno chiamato a rivederlo. Ormai vale tutto, è tutto il contrario di tutto".

Leggi anche
Mattioli: “Il campionato non si riapre. Il Milan non ha andamento travolgente. Ieri...
Cassano: “Barella fa fatica anche a correre ora! Serve cambiare, vorrei un’Inter...

© RIPRODUZIONE RISERVATA