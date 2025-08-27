GdS: “Champions, Inter l’italiana più attrezzata. Con un difensore rosa non avrebbe più vuoti”

"Inter da Champions. Non erano in tanti a immaginare l’Inter in finale dell’ultima Champions. Eppure è successo. Il quarto posto nel gruppo. Il Feyenoord, il Bayern, il Barcellona nella più epica delle sfide. Contro il Psg è stato un massacro che rischia di avere conseguenze psicologiche: serviranno un po’ di buoni risultati per scacciare i fantasmi. L’Inter è l’italiana più attrezzata, ma la più attesa è il Napoli. I nerazzurri hanno acquistato con Inzaghi una mentalità da coppe — la Champions non è il campionato — e al debutto in A hanno dimostrato solidità, concretezza, voglia di andare al tiro il prima possibile. Sucic ha completato la mediana da titolare, di Lookman non si parla più, un difensore centrale completerebbe una rosa che, rispetto all’anno scorso, non sembra aver vuoti. Chivu è al debutto", scrive La Gazzetta dello Sport.