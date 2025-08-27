FC Inter 1908
Giornale – Inter, per la prima volta hai una cosa che cercavi da due anni

Dal quotidiano emerge l'importanza di una prestazione che certifica la risoluzione di un problema all'interno della rosa
Daniele Vitiello
Nel novero delle buone notizie emerse da Inter-Torino ce n'è forse una che spicca tra tutte. Perché si è distinta come novità nella continuità generale e perché colma quella che effettivamente era stata una lacuna in casa nerazzurra. Lo sottolinea l'edizione odierna de Il Giornale:

Getty Images

"Chi conosce bene Sucic, come Boban che della Dinamo Zagabria sarà presto presidente ma che non era nel club quando a gennaio Sucic è stato ceduto all’Inter, è convinto che possa fare a sinistra le stesse cose che ha fatto a destra. Quindi per la prima volta l’Inter ha un’alternativa importante a Mkhitaryan, quella che in 2 stagioni non è stata Frattesi. Che quando giocava (a destra) costringeva Barella a sinistra, con conseguente depotenziamento dell’azzurro. Ora Chivu ha un’opzione vera, buona per tutte le posizioni del centrocampo. L’impressione è che sarà molto semplice sfruttarla bene.

