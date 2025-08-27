Nel novero delle buone notizie emerse da Inter-Torino ce n'è forse una che spicca tra tutte. Perché si è distinta come novità nella continuità generale e perché colma quella che effettivamente era stata una lacuna in casa nerazzurra. Lo sottolinea l'edizione odierna de Il Giornale:

"Chi conosce bene Sucic, come Boban che della Dinamo Zagabria sarà presto presidente ma che non era nel club quando a gennaio Sucic è stato ceduto all’Inter, è convinto che possa fare a sinistra le stesse cose che ha fatto a destra. Quindi per la prima volta l’Inter ha un’alternativa importante a Mkhitaryan, quella che in 2 stagioni non è stata Frattesi. Che quando giocava (a destra) costringeva Barella a sinistra, con conseguente depotenziamento dell’azzurro. Ora Chivu ha un’opzione vera, buona per tutte le posizioni del centrocampo. L’impressione è che sarà molto semplice sfruttarla bene.