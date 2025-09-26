Il passato porta a buoni auspici, ma da solo non serve a nulla. Per trovare la gioia che cerca, l'Inter dovrà metterci abbondantemente del suo domani sera. Si legge sulla Gazzetta dello Sport: "La tradizione è orgoglio ma anche speranza. Se è vero che l’Inter ha vinto sempre nelle ultime cinque trasferte a Cagliari - anzi ne ha vinte otto delle ultime nove - Cristian Chivu conta di prolungare la serie per migliorare la sua. Mai, da quando è stato chiamato a sostituire Simone Inzaghi, ha incassato il malloppo per tre volte di fila.

Alla decima panchina, Mondiale compreso, il suo bisogno di continuità è propedeutico a spolverare i dubbi strutturali e riportare la squadra in una posizione di classifica decente. I sorrisi contro Ajax e Sassuolo sono stati refrigeranti ma non hanno cancellato di colpo i problemi di una transizione complessa. Ecco perché il maestrale di Cagliari rappresenta un’insidia e un’occasione insieme. E' il crash test indispensabile per valutare se l’imbarcazione abbia raggiunto un buon grado di affidabilità".