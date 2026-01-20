fcinter1908 news rassegna stampa GdS – Inter, ad Appiano si studia da giorni una trappola per frenare l’Arsenal

Le ultime dal ritiro nerazzurro in particolare su uno dei pericoli da affrontare nella squadra di Arteta
Daniele Vitiello
Bukayo Saka sarà uno dei principali pericoli in Inter-Arsenal di stasera. Lo sottolinea anche la Gazzetta dello Sport. Si legge infatti: "Da quella finale di Euro 2021 l’inglese ha fatto passi da giganti (7 gol e 4 assist in tutte le competizioni in questa stagione) e coltivato nuovi hobby anche fuori dal campo: il suo ultimo è il caffè, studia da barista part time, inizia pure a improvvisare i disegnini con la schiumetta.

A renderlo un semplice decaffeinato, per una sera, dovranno essere Dimarco e Bastoni, con l’aiuto della mezzala sinistra: trappola non facile, ma allo studio da giorni ad Appiano".

Nell'Inter, quello con caratteristiche simili è Marcus Thuram. Il francese sarà in campo dal primo minuto al fianco di Lautaro. Si legge ancora: "Dal lato interista, Marcus Thuram non ha bisogno di eccitanti, anche se Pio incombe come uno sparviero alle sua spalle. Ieri è stato difeso da Chivu, molto più di quanto Arteta abbia fatto con Gyokeres. Mentre si riconnette nella ThuLa, è sempre lui il gemello di Lautaro".

