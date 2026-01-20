Bukayo Saka sarà uno dei principali pericoli in Inter-Arsenal di stasera. Lo sottolinea anche la Gazzetta dello Sport. Si legge infatti: "Da quella finale di Euro 2021 l’inglese ha fatto passi da giganti (7 gol e 4 assist in tutte le competizioni in questa stagione) e coltivato nuovi hobby anche fuori dal campo: il suo ultimo è il caffè, studia da barista part time, inizia pure a improvvisare i disegnini con la schiumetta.

Nell'Inter, quello con caratteristiche simili è Marcus Thuram. Il francese sarà in campo dal primo minuto al fianco di Lautaro. Si legge ancora: "Dal lato interista, Marcus Thuram non ha bisogno di eccitanti, anche se Pio incombe come uno sparviero alle sua spalle. Ieri è stato difeso da Chivu, molto più di quanto Arteta abbia fatto con Gyokeres. Mentre si riconnette nella ThuLa, è sempre lui il gemello di Lautaro".