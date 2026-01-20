Come affrontare l'Arsenal? Se lo chiede Cristian Chivu, sperando di trovare il piano giusto per la sua Inter. In palio ci sono punti preziosissimi questa sera a San Siro. Non sarà facile per nulla però, contro la prima del maxi girone in Europa. I Gunners sono in grado di mettere in difficoltà chiunque. Questo potrebbe essere il piano dei nerazzurri secondo la Gazzetta dello Sport:

"Dalla sconfitta di dicembre contro il Liverpool, assai contestata per il rigore indicato dal Var per un fallo che sembrava una simulazione, l’Inter è cresciuta molto nella continuità e nella solidità. Ma è possibile che, per sostenere l’intensità della capolista della Premier League, Chivu preferisca lasciare l’iniziativa aspettando il momento buono per colpire. In questo senso l’aggressività nelle pressioni, che è stata predicata nella nuova gestione sin dai primi giorni di lavoro, è una risorsa da sfruttare: un dispositivo organizzato si destabilizza soltanto con un veloce rovesciamento di fronte".