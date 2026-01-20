Come affrontare l'Arsenal? Se lo chiede Cristian Chivu, sperando di trovare il piano giusto per la sua Inter. In palio ci sono punti preziosissimi questa sera a San Siro. Non sarà facile per nulla però, contro la prima del maxi girone in Europa. I Gunners sono in grado di mettere in difficoltà chiunque. Questo potrebbe essere il piano dei nerazzurri secondo la Gazzetta dello Sport:
Il piano della squadra nerazzurra per la gara delicata di Champions League in programma stasera
"Dalla sconfitta di dicembre contro il Liverpool, assai contestata per il rigore indicato dal Var per un fallo che sembrava una simulazione, l’Inter è cresciuta molto nella continuità e nella solidità. Ma è possibile che, per sostenere l’intensità della capolista della Premier League, Chivu preferisca lasciare l’iniziativa aspettando il momento buono per colpire. In questo senso l’aggressività nelle pressioni, che è stata predicata nella nuova gestione sin dai primi giorni di lavoro, è una risorsa da sfruttare: un dispositivo organizzato si destabilizza soltanto con un veloce rovesciamento di fronte".
