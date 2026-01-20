"Occhio alle palle inattive che sono il Klondike per i cacciatori d’oro di Arteta. Chivu ha effettuato diverse esercitazioni sul tema durante la rifinitura ad Appiano, riempiendo l’area e preparando i difensori ai robusti duelli aerei. Ma bisogna anche presidiare le fasce, nelle quali l’Arsenal spesso semina il proprio raccolto. Contro un 4-3-3 di qualità e dominio è fondamentale che gli esterni raddoppino per non lasciare l’uno contro uno con i difensori centrali, o addirittura l’inferiorità numerica quando dal centrocampo inglese si staccherà una mezzala".