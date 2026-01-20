Saranno diverse le precauzioni da adottare stasera per Inter-Arsenal. Su un tema in particolare si sofferma la Gazzetta dello Sport in edicola oggi:
GdS – Inter-Arsenal, una zona di campo da presidiare con grande attenzione
Il focus dal quotidiano su una delle chiavi tattiche dell'incontro di Champions League di stasera
"Occhio alle palle inattive che sono il Klondike per i cacciatori d’oro di Arteta. Chivu ha effettuato diverse esercitazioni sul tema durante la rifinitura ad Appiano, riempiendo l’area e preparando i difensori ai robusti duelli aerei. Ma bisogna anche presidiare le fasce, nelle quali l’Arsenal spesso semina il proprio raccolto. Contro un 4-3-3 di qualità e dominio è fondamentale che gli esterni raddoppino per non lasciare l’uno contro uno con i difensori centrali, o addirittura l’inferiorità numerica quando dal centrocampo inglese si staccherà una mezzala".
