Marcus Thuram ha avvertito un certo senso di solitudine negli ultimi giorni ad Appiano Gentile. Non solo per il lavoro individuale a cui si sta sottoponendo, ma proprio perché i suoi compagni non erano nei paraggi. Torneranno oggi. Non soltanto quelli che hanno riposato dopo l'amichevole in Libia, ma anche alcuni dei 13 nazionali volati in giro per il mondo. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla questione:

"«Potete tornare dalla sosta per favore? Mi annoio». L’appello col sorriso di Marcus Thuram, ieri al lavoro solo soletto per proseguire nelle terapie alla coscia infortunata, non è caduto nel vuoto: da questo pomeriggio Appiano si ripopolerà di Inter — oggi sono attesi i primi nazionali al rientro, con Bastoni in testa al gruppo e poi Dumfries, De Vrij, Sucic e Zielinski mentre domani tocca ad Akanji — ma l’attacco no, non ancora. Perché mentre Pio Esposito cercherà punti mondiali in maglia azzurra a Udine e capitan Lautaro frullerà tutto in poche ore — Argentina-Porto Rico nella notte tra oggi e domani e poi subito aereo per rientrare in Italia — Ange Bonny sarà un uomo solo al comando lì davanti. E proverà a sfruttare il vantaggio guadagnato".