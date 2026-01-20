"A Lautaro, Chivu chiede un ulteriore sforzo per superare l’ostacolo: tra i 15 gol segnati finora in stagione, nessuno è venuto in una grande partita. Chissà se è la volta buona. In fondo parliamo di uno dei migliori stoccatori della Champions nell’anno solare 2025, comprese le 4 reti prodotte in autunno nella corrente edizione. La sua nuova versione, più dieci che nove, non ha limitato il contributo realizzativo e ha reso più efficace la squadra in termini di fluidità ed equilibrio".