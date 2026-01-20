Toccherà a capitan Lautaro Martinez ovviamente guidare l'attacco e tutta l'Inter verso un risultato positivo stasera contro l'Arsenal. L'argentino spera di aiutare la squadra a vincere uno scontro diretto che mette in palio punti importantissimi. Magari con un suo acuto, come sottolinea anche la Gazzetta dello Sport:
GdS – Inter, stasera Chivu chiede a Lautaro una cosa mai fatta in stagione
Il focus dal quotidiano sul capitano nerazzurro che sarà regolarmente al suo posto
"A Lautaro, Chivu chiede un ulteriore sforzo per superare l’ostacolo: tra i 15 gol segnati finora in stagione, nessuno è venuto in una grande partita. Chissà se è la volta buona. In fondo parliamo di uno dei migliori stoccatori della Champions nell’anno solare 2025, comprese le 4 reti prodotte in autunno nella corrente edizione. La sua nuova versione, più dieci che nove, non ha limitato il contributo realizzativo e ha reso più efficace la squadra in termini di fluidità ed equilibrio".
