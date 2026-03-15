Gravemente insufficiente. È questo il giudizio de’ La Gazzetta dello Sport sulla prestazione dell’arbitro Manganiello in occasione della sfida Inter- Atalanta.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa GdS / Inter-Atalanta, Manganiello da 4,5: “Scalvini-Frattesi, anticipo e calcio netto”
news
GdS / Inter-Atalanta, Manganiello da 4,5: “Scalvini-Frattesi, anticipo e calcio netto”
La pagella dell'arbitro Manganiello all'indomani della sfida tra Inter e Atalanta a San Siro: il contatto Frattesi-Scalvini pesa
“Quasi ok fino al secondo ‘fattaccio’. Fa scorrere Sulemana-Dumfries (light), ma su Scalvini-Frattesi non deve, né lui né da Lissone: ci sono anticipo e calcio netto”.
Il quotidiano assegna un 4,5 in pagella all’arbitro Manganiello.
© RIPRODUZIONE RISERVATA