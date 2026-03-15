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GdS / Inter-Atalanta, Manganiello da 4,5: “Scalvini-Frattesi, anticipo e calcio netto”

GdS / Inter-Atalanta, Manganiello da 4,5: “Scalvini-Frattesi, anticipo e calcio netto” - immagine 1
La pagella dell'arbitro Manganiello all'indomani della sfida tra Inter e Atalanta a San Siro: il contatto Frattesi-Scalvini pesa
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Gravemente insufficiente. È questo il giudizio de’ La Gazzetta dello Sport sulla prestazione dell’arbitro Manganiello in occasione della sfida Inter- Atalanta.

GdS / Inter-Atalanta, Manganiello da 4,5: “Scalvini-Frattesi, anticipo e calcio netto”- immagine 2

“Quasi ok fino al secondo ‘fattaccio’. Fa scorrere Sulemana-Dumfries (light), ma su Scalvini-Frattesi non deve, né lui né da Lissone: ci sono anticipo e calcio netto”.

Il quotidiano assegna un 4,5 in pagella all’arbitro Manganiello.

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