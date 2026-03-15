L'attaccante francese è irriconoscibile e contro l'Atalanta ha fallito la ghiotta occasione del possibile 2-0

Alessandro De Felice Redattore 15 marzo 2026 (modifica il 15 marzo 2026 | 10:02)

Il pari contro l’Atalanta ha evidenziato ancora una volta un grande difetto di questa Inter di Cristian Chivu, ovvero la poca concretezza in fase di finalizzazione. Senza Lautaro la squadra nerazzurra continua a faticare terribilmente in avanti, con Pio Esposito che riempie solo una parte del vuoto lasciato dal Toro.

A mancare è Marcus Thuram, diventato la con­tro­fi­gura di se stesso: “veden­dolo vagare spau­rito in campo anche con­tro l’Ata­lanta, tutti si sono chie­sti dove sia mai finito”.

La Gazzetta dello Sport sottolinea l’errore del possibile 2-0:

“Avrebbe cam­biato com­ple­ta­mente lo svol­gi­mento del romanzo e azze­rato il rischio di pole­mi­che finali. In quell’azione, Mkhi­ta­ryan lo aveva libe­rato a tu per tu con Car­ne­sec­chi, ma il figlio di Lilian non ha la mira dei giorni migliori: ha spa­rato addosso al guar­diano della Dea e ha poi sen­tito i mugu­gni di San Siro, tea­tro cru­dele per tutti, anche per i vec­chi idoli”.

I numeri sono definiti ‘crudeli’:

"La rete manca dall’8 feb­braio, 34 lun­ghi giorni: da quando i neraz­zurri sono andati a scam­pa­gnare a Reg­gio Emi­lia con­tro il Sas­suolo. In que­sto 2026 le reti sareb­bero comun­que tre, ma le altre due sono arri­vate solo all’alba dell’anno, tra il 4 e il 7 gen­naio, nelle sfide al Bolo­gna e quella suc­ces­siva al Parma".

Delle 7 reti di Thuram in A (una ogni 202’), 3 nelle prime tre gare. Dopo il gol al Como del 6 dicembre, gli altri tre tutti nel 2026 a squadre emiliane: contro Bologna, Parma e Sassuolo (l’ultima, l’8 febbraio).

Ora i nerazzurri attendono cenni da Thuram:

“Adesso l’Inter spera in qual­che segno di vita da parte di Mar­cus, che anche l’anno scorso, però, subì lo stesso peri­co­loso calo: ini­zio col botto segnando 7 gol nelle 7 ini­ziali, prima di smar­rirsi, ritro­varsi e per­dersi ancora sul lungo periodo (appena due reti dal tra­monto del dicem­bre 2024 fino al ter­mine del cam­pio­nato)”.