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Moviola CdS – Peggio di Manganiello fa il VAR: chiaro il rigore su Frattesi. E Dumfries…

Moviola CdS – Peggio di Manganiello fa il VAR: chiaro il rigore su Frattesi. E Dumfries… - immagine 1
Il quotidiano analizza i due episodi che hanno influenzato il risultato della gara di San Siro tra Inter e Atalanta
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

"Se Manganiellodalla sua posizione in campo può non aver visto correttamente il contatto, in area di rigore, tra Scalvini e Frattesi, il Var Gariglio (che accanto aveva anche l’esperto Chiffi) avrebbe dovuto richiamarlo all'On Field Review. La dinamica, al 41' del secondo tempo, è chiara: il giocatore dell'Inter è in anticipo sul pallone e viene calciato sul piede destro dal difensore dell'Atalanta. Sarebbe stato corretto concedere il calcio di rigore in favore della squadra di casa". Così i moviolisti del Corriere dello Sport passano in rassegna l'episodio del calcio di rigore non concesso a Frattesi nella gara, finita uno a uno, tra Inter e Atalanta. 

Moviola CdS – Peggio di Manganiello fa il VAR: chiaro il rigore su Frattesi. E Dumfries…- immagine 2
Getty Images

Ci sono dubbi anche sul gol che ha portato al pareggio che è stata rivisto rivisto al VAR. E il giornale spiega: "La lunga revisione non aiuta Manganiello a rivedere la sua decisione di convalidare il pari. L’Inter protesta per la spinta di Sulemana a Dumfries, che appare fallosa, ma ci sarebbe da approfondire anche il contatto piede destro-piede destro tra il giocatore dell’Atalanta e l’olandese. Le proteste sono costate l'espulsione a Chivu per somma di ammonizioni". 

A fare peggio dell'arbitro in campo quindi, scrive il giornale sportivo, è stato Gariglio che era al VAR: "Lascia tutte le valutazioni a Manganiello e così non è d'aiuto come avrebbe dovuto. Regolare il gol dell'Inter: il contatto, sugli sviluppi dell'azione, tra il braccio di Dumfries e la testa di Kolasinac, è di gioco". 

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