Il portiere svizzero, Yann Sommer, rimane il titolare dell'Inter ma a fine stagione ha il contratto in scadenza, per questo il club si sta guardando attorno
news
GdS – Inter, c’è un profilo chiaro per il post Sommer. Martinez? La data in cui può tornare
"Sommer lascerà i guanti nerazzurri a fine stagione e già l’Inter perlustra il mercato in quel ruolo: si osservano con particolare attenzione i campionati esteri e servirà un numero 1 già fatto e finito, un titolare stabile, a prescindere dall’attuale stato psico-fisico di Josep Martinez. L’indagine d’ufficio per omicidio stradale ha, inevitabilmente, un peso sulla tenuta dello spagnolo: indipendentemente dall’esito giudiziario che non preoccupa troppo, non è semplice convivere con il pensiero della vittima 81enne, investita inavvertitamente lungo la strada per Appiano", scrive La Gazzetta dello Sport.
Nel breve non si può fare affidamento su di lui – il ritorno da titolare potrebbe essere in Coppa Italia col Venezia il 3 dicembre – ed è una ragione in più per insistere su Sommer. Pazienza, poi, se riflessi e spinta sulle gambe dello svizzero siano in calo: non c’è più il gatto della seconda stella e neanche l’uomo dei miracoli che ha tolto l’ultimo Pallone d’oro a Lamine Yamal, ma un portiere su cui non si può fare lo stesso affidamento", aggiunge Gazzetta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA