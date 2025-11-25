FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa GdS – Inter, c’è un profilo chiaro per il post Sommer. Martinez? La data in cui può tornare

news

GdS – Inter, c’è un profilo chiaro per il post Sommer. Martinez? La data in cui può tornare

GdS – Inter, c’è un profilo chiaro per il post Sommer. Martinez? La data in cui può tornare - immagine 1
Il portiere svizzero rimane il titolare dell'Inter ma a fine stagione ha il contratto in scadenza, per questo il club si sta guardando attorno
Andrea Della Sala Redattore 

Il portiere svizzero, Yann Sommer, rimane il titolare dell'Inter ma a fine stagione ha il contratto in scadenza, per questo il club si sta guardando attorno

"Sommer lascerà i guanti nerazzurri a fine stagione e già l’Inter perlustra il mercato in quel ruolo: si osservano con particolare attenzione i campionati esteri e servirà un numero 1 già fatto e finito, un titolare stabile, a prescindere dall’attuale stato psico-fisico di Josep Martinez. L’indagine d’ufficio per omicidio stradale ha, inevitabilmente, un peso sulla tenuta dello spagnolo: indipendentemente dall’esito giudiziario che non preoccupa troppo, non è semplice convivere con il pensiero della vittima 81enne, investita inavvertitamente lungo la strada per Appiano", scrive La Gazzetta dello Sport.

GdS – Inter, c’è un profilo chiaro per il post Sommer. Martinez? La data in cui può tornare- immagine 2
Getty Images

Nel breve non si può fare affidamento su di lui – il ritorno da titolare potrebbe essere in Coppa Italia col Venezia il 3 dicembre – ed è una ragione in più per insistere su Sommer. Pazienza, poi, se riflessi e spinta sulle gambe dello svizzero siano in calo: non c’è più il gatto della seconda stella e neanche l’uomo dei miracoli che ha tolto l’ultimo Pallone d’oro a Lamine Yamal, ma un portiere su cui non si può fare lo stesso affidamento", aggiunge Gazzetta.

Leggi anche
Libero – Inter, una questione si fa seria. E a soffrirne di più è “lo zoccolo...
CorSera – Sommer confermato a Madrid. Martinez? Ecco la data in cui potrebbe tornare

© RIPRODUZIONE RISERVATA