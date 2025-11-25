Il portiere svizzero rimane il titolare dell'Inter ma a fine stagione ha il contratto in scadenza, per questo il club si sta guardando attorno

"Sommer lascerà i guanti nerazzurri a fine stagione e già l’Inter perlustra il mercato in quel ruolo: si osservano con particolare attenzione i campionati esteri e servirà un numero 1 già fatto e finito, un titolare stabile, a prescindere dall’attuale stato psico-fisico di Josep Martinez. L’indagine d’ufficio per omicidio stradale ha, inevitabilmente, un peso sulla tenuta dello spagnolo: indipendentemente dall’esito giudiziario che non preoccupa troppo, non è semplice convivere con il pensiero della vittima 81enne, investita inavvertitamente lungo la strada per Appiano", scrive La Gazzetta dello Sport.