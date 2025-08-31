"Ci sono tanti modi attraverso cui Cristian Chivu sta prendendo definitivamente possesso dell’Inter: dettagli in campo e dettagli fuori. Parole sempre ben levigate, unite a una lenta trasformazione tattica, senza contare la frusta in allenamenti da marine. Ieri, nel presentare la seconda di campionato con l’Udinese, il tecnico nerazzurro ha comunque chiarito un’idea chiave di questa era nascente: ad Appiano Gentile non esiste più il posto fisso.