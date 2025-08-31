Dalla conferenza stampa di Cristian Chivu alla vigilia di Inter-Udinese emerge principalmente un tema. Su questo indugia la Gazzetta dello Sport di oggi, spiegando come potrebbe incidere sul nuovo corso nerazzurro. Si legge infatti:
GdS – Inter, Chivu ha spiegato come supererà un tema controverso degli ultimi anni
"Ci sono tanti modi attraverso cui Cristian Chivu sta prendendo definitivamente possesso dell’Inter: dettagli in campo e dettagli fuori. Parole sempre ben levigate, unite a una lenta trasformazione tattica, senza contare la frusta in allenamenti da marine. Ieri, nel presentare la seconda di campionato con l’Udinese, il tecnico nerazzurro ha comunque chiarito un’idea chiave di questa era nascente: ad Appiano Gentile non esiste più il posto fisso.
È un nuovo, decisivo, comma nel manuale di Diritto del lavoro interista. Considerando gli ultimi anni controversi in tema di turnover, il concetto è strategico perché spremere troppo la ThuLa o la vecchia mediana può portare conseguenze sul lungo periodo. Meglio metterlo in pratica subito, adesso che l’assalto al Napoli è partito ed è urgente riacciuffare Antonio Conte al primo colpo".
