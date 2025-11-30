"Chivu è convinto che «prima o poi la ruota della fortuna tornerà a girare dalla nostra parte», forte di numeri incontrovertibili: se valesse la logica analitica dei cosiddetti gol attesi, l’Inter sarebbe ancora prima in Serie A perché ha segnato molto di meno di quanto abbia prodotto offensivamente e, a causa della fragilità di Sommer, ha incassato tre gol in più di quanto i pericoli concessi avessero minacciato.