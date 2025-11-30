Due incidenti di percorso non possono fare una prova. Ne è convinto Cristian Chivu che dalla sua Inter pretende un segnale importante nella gara di oggi. Su questo torna la Gazzetta dello Sport:
GdS – Inter, Chivu sa cosa rischia oggi a Pisa: il tecnico è convinto che…
"Chivu è convinto che «prima o poi la ruota della fortuna tornerà a girare dalla nostra parte», forte di numeri incontrovertibili: se valesse la logica analitica dei cosiddetti gol attesi, l’Inter sarebbe ancora prima in Serie A perché ha segnato molto di meno di quanto abbia prodotto offensivamente e, a causa della fragilità di Sommer, ha incassato tre gol in più di quanto i pericoli concessi avessero minacciato.
Ma anche con sole 25 partite di Serie A alle spalle, Chivu ha troppa esperienza di calcio italiano per non sapere cosa rischia in caso di terzo rovescio: non certo l’esonero, visto che mercoledì al Metropolitano il presidente Marotta ha respinto la “candidatura” di Simeone rimarcando che «Cristian rimarrà con noi per molti anni», ma un po’ di consenso interno ed esterno. Dopo aver faticosamente guadagnato credibilità, superando il comprensibile scetticismo iniziale, Chivu deve evitare di tornare al punto di partenza: in fondo lui ama il football americano, non il gioco dell’oca".
