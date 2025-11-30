Dalla rassegna stampa di oggi il racconto di come i nerazzurri hanno vissuto la vigilia della gara di oggi ad Appiano Gentile

Daniele Vitiello Redattore/inviato 30 novembre 2025 (modifica il 30 novembre 2025 | 09:02)

La vigilia di Inter-Pisa ad Appiano Gentile non ha previsto appuntamenti con la stampa. I nerazzurri sono scesi in campo per la consueta rifinitura, prima di spostarsi a Malpensa e volare per la Toscana. Strategia, non casualità. Lo spiega la Gazzetta dello Sport in edicola stamattina. Si legge infatti:

"Ieri, prima di imbarcarsi da Malpensa sul charter per Pisa, l’allenatore ha preferito non parlare: è una prassi che l’Inter ha stabilito quando le tante partite ravvicinate sovraespongono i protagonisti. Ma in questo caso il silenzio è stato un supporto per Chivu, che ha potuto trasferire ai giocatori privatamente i suoi messaggi di fiducia.

In particolare verso Lautaro, che ha sostituito contro il Milan e l’Atletico proprio con l’obiettivo di averlo sempre brillante. In tutte le partite. Chiaramente il capitano non è mai contento di uscire, come non era contento Calhanoglu che ha subìto la stessa gestione, ma ha compreso la logica a medio-lungo termine: la stagione è ancora lunga, meglio scongiurare abbuffate di minuti che poi verrebbero scontate in primavera quando i verdetti, lì davvero, saranno inappellabili".