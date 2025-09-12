Decisivo in alcune situazioni chiave offensive contro Israele, ma non convincente come prestazione globale: ci sono versioni di Dimarco superiori a quelle viste con la Nazionale. Ne può approfittare Kalulu che Tudor riproporrà da esterno a cinque: non è il suo ruolo, ma il francese è versatile, sa fare il laterale e il centrale, ha corsa, fisico e dà copertura, e così può creare problemi all’interista, negandogli la profondità necessaria per scatenare la sua corsa. L’ultima Juve di Tudor schiera di fatto una difesa con quattro stopper — Kalulu, Gatti, Bremer e Kelly — anche se l’inglese e il francese si propongono sempre in fase di manovra. Una barriera che fin qui ha protetto Di Gregorio, ancora imbattuto, ma è da valutare contro attacchi più pericolosi come quello dell’Inter.