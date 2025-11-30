"Non ci saranno dunque grandi novità nell’atteggiamento collettivo dell’Inter. Aggressività, verticalità come tendenze. Le solite rotazioni, aspettando il rientro di Dumfries e il ritorno alla forma migliore di Mkhitaryan, serviranno ad aggiungere freschezza alla squadra nerazzurra. Sperando di risvegliare l’attacco. Thuram, che non segna da 74 giorni, spera in un pomeriggio da corsaro nel cuore di una vecchia repubblica marinara: i gol dei campioni, abbinati a una maggiore solidità difensiva, sono il requisito minimo per riprendere una marcia da scudetto".