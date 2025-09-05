La breve apparizione in Inter-Torino non ha dato comunque modo di testare a dovere le sue qualità. Andy Diouf scalpita per entrare concretamente nelle gerarchie e nelle rotazioni di Cristian Chivu. Per questo motivo dovrà sfruttare le chance a disposizione, a partire da quella di oggi. Si legge sulla Gazzetta dello Sport:
GdS – Inter, oggi l’amichevole col Padova ad Appiano: occasione per Diouf su tutti
Il programma di giornata che mette a disposizione del centrocampista francese una chance importante
"Dopo un paio di giorni di allenamenti congiunti con la neonata Under 23 di Stefano Vecchi, impegnata nel campionato di Serie C, per l’Inter oggi è tempo di test. Ad Appiano, alle ore 11.30, è in programma una amichevole a porte chiuse con il Padova. La partita contro la squadra di Matteo Andreoletti, ancora a caccia dei primi tre punti in Serie B (un ko a Empoli e un pareggio in casa della Carrarese nelle prime due giornate), offrirà a Cristian Chivu l’occasione per testare alcuni dei nuovi arrivati che hanno avuto meno spazio fin qui, con Andy Diouf su tutti".
