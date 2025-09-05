La breve apparizione in Inter-Torino non ha dato comunque modo di testare a dovere le sue qualità. Andy Diouf scalpita per entrare concretamente nelle gerarchie e nelle rotazioni di Cristian Chivu. Per questo motivo dovrà sfruttare le chance a disposizione, a partire da quella di oggi. Si legge sulla Gazzetta dello Sport:

"Dopo un paio di giorni di allenamenti congiunti con la neonata Under 23 di Stefano Vecchi, impegnata nel campionato di Serie C, per l’Inter oggi è tempo di test. Ad Appiano, alle ore 11.30, è in programma una amichevole a porte chiuse con il Padova. La partita contro la squadra di Matteo Andreoletti, ancora a caccia dei primi tre punti in Serie B (un ko a Empoli e un pareggio in casa della Carrarese nelle prime due giornate), offrirà a Cristian Chivu l’occasione per testare alcuni dei nuovi arrivati che hanno avuto meno spazio fin qui, con Andy Diouf su tutti".