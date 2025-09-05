Il processo è iniziato. Inevitabile passi anche per momenti di difficoltà, da superare però insieme. Altrimenti il nuovo mandato perderebbe subito vigore. L'Inter sa che bisogna sostenere Cristian Chivu in questo percorso iniziato poche settimane fa. Emerge anche dal focus proposto dalla Gazzetta dello Sport in edicola stamattina:

"Marotta e la società tutta ne sostengono la ricerca febbrile di cambiamento. Il calendario impone una svolta rapida, tra Juventus e Ajax. Ma l’Inter è «un cantiere aperto» che continuerà ad affrontare le sue sfide a viso aperto. Non si abbandona una storia intrigante alla seconda pagina del libro".