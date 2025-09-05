"Un Chivu all’Ancelotti versione rossonera. Un’Inter chissà, magari con l’albero di Natale come il grande Milan che fra il 2003 e il 2007 vinse due Champions, perdendone un’altra in finale. Il tutto grazie a... Manuel Akanji ". Apre così Tuttosport il suo focus odierno sull'Inter: secondo il quotidiano, ora con l'arrivo del centrale svizzero è davvero possibile il passaggio alla difesa 4 per Cristian Chivu. Si legge: "È corretto non correre, l’Inter, come dimostrato nelle prime uscite, continuerà a giocare col 3-5-2 e gradualmente il tecnico rumeno introdurrà l'alternativa 3-4-2-1 per inserire un centrocampista assaltatore in più - su tutti Frattesi - e dare così alla squadra un’imprevedibilità offensiva diversa. Ma l’acquisto nell’ultimo giorno di mercato dell’esperto difensore svizzero offre a Chivu un’opportunità nuova che, con gli interpreti finora avuti nel pacchetto arretrato, era oggettivamente meno perseguibile: la difesa a quattro . Linea, per altro, già provata da Chivu in due situazioni di “emergenza”.

L’avvicendamento fra Akanji e Pavard cambia le prospettive nerazzurre. Il francese era un ideale “braccetto”, utilizzabile a volte come quinto di destra per il suo passato da terzino. Akanji con Guardiola ha allargato i propri orizzonti tattici, da centrale si è trasformato anche in “braccetto” e a volte pure in terzino destro o sinistro. Sarà il titolare sul centrodestra della difesa a tre di Chivu, ma darà il cambio pure ai due veterani Acerbi e De Vrij. Lo svizzero, però, sarà utile anche nel caso in cui l'ex tripletista voglia provare, in corso d’opera o addirittura dal primo minuto, una retroguardia a quattro, essendo un centrale destro naturale. Pavard sarebbe stato adattato; Bisseck, come dimostrato anche con l’Udinese, deve ancora crescere sotto l’aspetto difensivo e in una coppia dovrebbe affinare certi automatismi; Acerbi lo ha fatto a volte in nazionale in coppia con Bastoni, ma essendo mancino sarebbe comunque non completamente a suo agio; mentre De Vrij ci gioca a volte con l’Olanda, ma in un club non viene impiegato in una linea a quattro stagione ’18-19, la prima all’Inter con Spalletti in panchina.